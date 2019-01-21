Beykoz Belediye Başkan adayı Aydın: "Eğitime desteğin bu topraklardaki öncüsü İlim Yayma Cemiyetidir"

Aydın, “Eğitim, eğitime destek gibi hizmetlerin bu topraklardaki öncüsü İlim Yayma Cemiyetidir” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 31 Mart Yerel seçimleri öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Murat Aydın dün de İlim Yayma Cemiyetinin Beykoz şubesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki olağan kongrede üyeler ve öğrencilere hitap eden Başkan Aydın, İlim Yayma Cemiyetinin öneminden bahsetti, “Eğitim, eğitime destek gibi hizmetlerin bu topraklardaki öncüsü İlim Yayma Cemiyetidir” dedi. Aydın, eğitime destek bağlamında Beykozlu gençlere ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek gençlere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

“İlim Yayma Cemiyeti öncü bir kuruluştur”

İlim Yayma Cemiyetinin bu noktaya gelmesini sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Murat Aydın, “En önemli yatırımların başında eğitim, eğitime destek ve değerlerimizin geleceğe aktarılmasıyla ilgili yapılan hizmetler geliyor. Bu hizmetlerin bu topraklardaki öncü kuruluşu İlim Yayma Cemiyetidir. Zaten hepimizin amacı, değerlerimize, insanımıza hizmet, insanlarımızın yaşamını daha kolay daha güzel hale getirmek, onları daha mutlu kılmaktır. Onu arzu ediyoruz, onunla ilgiliyiz. Bu doğrultuda Beykoz'a, Beykozlu gençlere, Türkiye'nin farklı bölgelerinden buraya gelecek olan gençlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ben katkılarınız için teşekkür ediyorum. İlim Yayma Cemiyetini kuran, kuruluştan sonra görev alan, bu hizmetin bugüne kadar gelmesi için ter akıtmış olan, rahmetlik olan büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yeni hizmet edecek olan ekibimizi de tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklindeki ifadelerle duygularını belirtti.Başkan Aydın daha sonra, öğrencilerin kendisi için hazırlamış oldukları hediyeyi kabul ederek fotoğraf çektirdi.