Beykoz Belediye Başkan adayı Aydın'dan vatandaşlara ve derneklere ziyaret

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Mahallesi'nde esnafları tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Taksi durağına da giren Başkan Aydın'ın bas-konuş sistemiyle taksicilere “hayırlı işler” dilemesi renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına devam eden Zeytinburnu Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Mahallesi'nde esnafları tek tek ziyaret etti. İş yerlerindeki esnaflarla tokalaşan Başkan Aydın, kendilerinden destek istedi. Ardından bir kıraathaneye giren Aydın, oyun oynayan gençlere “hizmet, kardeşlik ve dostluk” sözü verdi. Gümüşsuyu Taksi Durağı'nı da ziyaret eden Başkan Aydın, durağın taksi şoförleriyle haberleşmesini sağlayan bas-konuş sistemini eline alarak, taksicilere “Hayırlı işler” diledi. Arada geçen konuşmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından Başkan Murat Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ile birlikte Beykoz Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı ve Çubuklu Mahalle Muhtarı Hüseyin Hüsnü Kolcu'nun da bulunduğu ziyarette Başkan Aydın, muhtarlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Sohbetin ardından Başkan Aydın yerel bir gazetecinin fotoğraf makinesini alarak fotoğraf çekti. İlginç görüntülerin oluştuğu buluşmada muhtarlara hep birlikte yol almak istediklerini belirten Aydın, “Birlikte hizmet üretmenin yollarını oluşturacağız” dedi.

Ülkü Ocaklarına ziyaret

Başkan Aydın'ın son durağı ise Beykoz Ülkü Ocakları oldu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker ile beraber Ülkü Ocaklarına gelen Aydın, gençlerle saatlerce sohbet etti. Beykoz Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Aytaç'a misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Aydın, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.