Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın: “Beykozlulara 5 yılda 15 yıllık hizmet vaadi veriyorum”

Başkan Aydın bu kez Giresun derneklerinin temsilcileriyle Beykoz'da bir araya geldi. Aydın burada yaptığı konuşmada, “5 yılda 15 yıllık bir hizmet enerjisini ortaya koyma, sizlerle birlikte olma vaadini veriyorum” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Giresun derneklerinin temsilcileriyle Beykoz'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Beykoz Belediye Başkan adayı olarak göstermesinin hemen ardından Beykoz ile ilgili çalışmalara başladığını söyleyen Murat Aydın, Beykozluların hayallerini hep birlikte gerçekleştirme vaadinde bulundu.

“Sizin hayallerinizi gerçekleştirmekle ilgili geceli gündüzlü çalışma vaadinde bulunuyorum”

Giresun derneklerinin ziyareti sırasında konuşan Başkan Murat Aydın, “Beykoz'da yaşayan her yüz kişiden 83 tanesi Beykozlu olmakla iftihar ediyor, Beykoz'da yaşadığı için mutlu. Bu, İstanbul'un en yüksek oranlarından bir tanesi, yani burası özel bir yer. Siz özel bir yerde yaşıyorsunuz. İstanbul'un incisi olan, doğası çok güzel olan, tarihi olan, tarihi yarım adaya yakın olan bir yerde yaşadığınızı zaten fark ediyorsunuz ve onun için de diyorsunuz ki ‘biz Beykoz'da yaşamaktan mutluyuz.' Şimdi amaç ve hedef bu mutluluğu yüzde yüze ulaştırmaktır. Sizin Beykoz ile ilgili, kendinizle, çocuklarınızla, ailenizle ilgili hayalleriniz, düşünceleriniz var ya, ben tüm bu hayallere ortak olmak istiyorum. Ve o hayalleri gerçekleştirmekle ilgili, geceli gündüzlü çalışma vaadinde bulunuyorum. 20 yıllık da bir deneyim var. Ülkemizin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da inanılmaz bir desteği var. Problemleri aşma noktasında ne gerekiyorsa yapılacağını, bizimle beraber olacağını bizi görevlendirirken söyledi” dedi.

“Beykoz'un alışveriş sorunu çözülecek”

Beykoz'daki alışveriş sorununa değinen Başkan Aydın, “Beykoz'da ‘biz AVM istiyoruz' deniliyor. Burada alışveriş yapmakla ilgili bir yer problemi var. Alışveriş yapmak için Ümraniye, Üsküdar ya da farklı yerlere gidiliyor. Beykoz'a AVM yapılmayacak ama Beykoz'un özellikle boğaz kenarlarında alışveriş yapabileceğimiz, oturup yemek yiyebileceğimiz, muhabbet edilebileceğimiz, kültür-sanat ile ilgili etkinlikleri yapabileceğimiz, gezip tozabileceğimiz, boğazı teneffüs edebileceğimiz, tarihin içerisine girebileceğimiz alanlar oluşturmak için Beykoz esnafı ile konuşarak belli yerleri o hale dönüştüreceğiz. Dokunacağız oralara ve Beykoz daha bir farklı olacak inşallah” diye konuştu.

“5 yılda 15 yıllık hizmet vaadi veriyorum”

Beykoz'da çok çalışacaklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren Başkan Murat Aydın, “Bu süreçte, iyi hizmet etme, 5 yılda 15 yıllık bir hizmet enerjisini ortaya koyma, sizlerle birlikte olma vaadini veriyorum. Herkese öz kardeşim gibi davranacağım. Hiçbir ayrım, farklılık görmeyeceksiniz. Ben artık 251 bin kişinin yaşadığı Beykoz ailesinin bir ferdiyim. İnşallah bu büyük aileye, sizlerin desteğiyle, hizmet etme imkanını bulacağız. Ayrımın yapılmayacağının, herkesin çok iyi kucaklanacağının vaadini veriyorum. Beykoz, burada yaşayan 251 bin kişi ile güzel. Beykoz'un her bir yeri değerli, biz o değere sahip çıkacağız ve hizmet edeceğiz. Biz hizmetçiyiz, hizmetçinin nereli olduğunun önemi yok, hizmeti güzel ortaya koyup koyamayacağının önemi vardır. Tecrübemiz var, o tecrübe ve birikimle biz iyi bir hizmetkarlık yapabiliriz. Bu hizmeti teşekkür almak için, dua almak için, ülkenin birlik ve dirliği için, ay yıldızlı bayrağın kıyamete kadar dalgalanmasına Beykoz özelinde katkı vermek için yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Aydın'ın konuşmasının ardından tek tek söz alan dernek temsilcileri, Aydın'ın destekçisi olduklarını belirtti, kendisine başarı dileklerinde bulundu.