Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'un köylerinde vatandaşları ziyaret etti

Halk tarafından yoğun ilgi gören Aydın'ın CHP'li bir seçmeni geçmişte yaptığı çalışmalarla ikna etmeye çabalaması renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında sahadan ayrılmayan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'un Bozhane, Cumhuriyet, Göllü ve Kılıçlı köylerinde vatandaşları ziyaret etti. Kahvehanedeki vatandaşlarla tek tek tokalaşan Aydın, ikram edilen çaylar eşliğinde sohbet ederek onlardan destek istedi. Aydın gittiği yerlerde çocuğundan kadınına, gencinden yaşlısına her kesimden yoğun ilgi gördü.

“Bu millet Cumhur reisin hatırı için kim olursa olsun oy verecek”

Ziyaretler kapsamında Aydın'ı Cumhuriyet köyünde gören yaşlı bir vatandaş, “Bu millet Cumhur reisin hatırı için kim olursa olsun oy verecek. Sen de mübarek adamsın. Tabi gülün yerinde gül biter” diyerek sevgisini dile getirdi. Kahvehaneler dışında köylerdeki iş yerlerini ve esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Aydın, girdiği bir marketteki çocuklara çikolata ısmarladı. Aydın ardından Göllü köyü muhtarlığına giderek buradaki gençlerle sobanın başına giderek hem ısındı hem de sohbet etti.

CHP'li seçmeni çalışmalarıyla ikna etmeye çalıştı

Başkan adayı Murat Aydın Kılıçlı köyüne yaptığı ziyaret esnasında tokalaştığı vatandaşlardan birinin, “Ben CHP'liyim” demesi üzerine Aydın, “CHP'lilerden oy istiyorum, isteyemez miyim? Ben herkesten istiyorum. Veren verir vermeyen vermez, her ikisi de sağ olsun” diye yanıt verdi. Sohbetin devam etmesinin ardından Aydın, cep telefonundan madde bağımlısı gençlerden oluşturulan buz hokeyi takımı tanıtım videosunu vatandaşa izletti. Ardından da, “Benden kurtuluş yok sık sık buralara geleceğim, CHP'li olsan bile kurtaramazsın” diyen Aydın, bir vatandaşın “Daha önce de bu söylendi” cevabını duyması üzerine, “Ben öyle değilim, Zeytinburnu'nda bakın nasılım” demesi renkli görüntüler oluşturdu.

Aydın cana yakınlığıyla çocukların da gönlünü kazandı

Kılıçlı köyünde gezdiği esnada yol kenarında gördüğü bir çocuğun da yanına giden Başkan adayı Aydın, Siraç Ömer ile tanıştı. Sıcak ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette Aydın, hem çocuklara hem de marketteki engelli gençlere çikolata ısmarladı. Aydın'ın kıraathanede vatandaşlarla buluşmasının ardından köy ziyaretleri son buldu.