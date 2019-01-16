Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın: "Turistleri buraya çekersek işsizlik sorunu kalmaz"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'da bulunan iki AK Parti seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Beykoz'un istihdam ve ulaşım sorunlarına değinen Aydın, “Yerli ve yabancı turisti buraya çekersek Beykoz'da işsizlik ile ilgili problem kalmaz” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Başkan Aydın, AK Parti'nin Beykoz'da bulunan Kanlıca ve İncirköy seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Murat Aydın, bu noktalarda yaptığı konuşmalarda Beykoz'un istihdam ve ulaşım sorunlarına değindi, bu sorunları çözeceğini ileri sürdüğü projeden bahsetti.

"Dünyanın her yerinden turist alan bir Beykoz hayal ediyorum"

Beykoz ilçesi ve halkı için önemli projeleri olduğunu söyleyen Murat Aydın, “Ben şöyle bir Beykoz hayal ediyorum. Dünyanın herhangi bir ülkesinden, örneğin Kanada'dan, Japonya'dan, Çin'den, Fransa'dan birisi, yurt dışına gitmek, tatilini yurt dışında geçirmek istediğinde aklına Türkiye gelsin istiyoruz. Aklına Türkiye'nin gelmesi için birçok sebep var. Bizim hükumetimizin, devletimizin uygulayacağı politikalarla o akla gelme meselesi büyük ölçüde halledilecek. Dünyada en çok turist alan ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Turist, “Türkiye'ye gideyim ama neresine gideyim?” diye sorduğunda İstanbul diyebilsin. “Tamam İstanbul'a gideyim ama neresine gideyim, bir hafta ya da birkaç gün zaman geçireyim, para harcayayım” dediğinde aklına Beykoz gelsin. Bu, benim en büyük hayalim” şeklinde konuştu.

"Önce İstanbulluyu sonra Türkiye'yi daha sonra da dünyayı buraya çekersek Beykoz'da işsizlik ile ilgili problem kalmaz"

Beykoz'un önemli sorunlarından biri olan istihdam problemine değinen Aydın, “Bu proje, iş getirecek, aş getirecek ve gelecekle ilgili planlarımızı olumlu kılacak. Bu, buradaki sokakların daha düzgün olmasını, parkların daha bakımlı olmasını, tarihi eserlerin daha açığa çıkarılmasını, yoğurdun daha çok satılmasını ve burada üretebilecek olan tarımsal ürünlerin, üretim sürecinin denetlenmesi, sağlıklı ve doğal olması kaydıyla, daha çok satılabilmesini sağlayacak. Önce İstanbulluyu sonra Türkiye'yi daha sonra ise dünyayı buraya çekmeye çalışsak o zaman Beykoz nasıl bir yer olur, işsizlik ile ilgili bir problem kalır mı? Kalmaz. Turist gelecek diyoruz, ulaşım ile ilgili bir problem kalır mı? Devlet metro vs. yapacak, problem kalır mı? Kalmaz. Yani böyle bir Beykoz hayal ediyoruz. Beykoz'un sorunlarına çok duyarlı, İstanbul'a sevdalı bir Cumhurbaşkanımız var. Türkiye'yi, Türkiye'deki bürokrasiyi bilen Binali Yıldırım TBMM Başkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız, şu anki TBMM Başkanımız ve Beykoz Belediyesi olarak el ele verip belirlediğimiz hedefe sizlerle birlikte hızlı bir şekilde ilerlememiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın, bu noktalarda vatandaş ile sohbet etti, kendisine ikram edilen Kanlıca yoğurdunun tadına baktı.