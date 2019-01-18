Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek veda yemeğinde konuştu:

Başkan Çelikbilek, "Bu seçim buraya aday olan arkadaşımızın seçimi değildir. Hatta ilçe başkanın da seçimi değildir. Bu seçim burada hizmet eden bizim seçimimizdir" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek adına dün akşam Beykoz İBB Sosyal Tesislerinde veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine Başkan Çelikbilek'in yanı sıra Beykoz Belediyesi çalışanları ve AK Parti'nin ilçe temsilcileri katıldı. Başkan Çelikbilek, yaptığı duygu yüklü kürsü konuşmasında ilk gününden son gününe kadar yanında olan ve kendisine desteklerini esirgemeyen Beykoz halkına minnettarlığını belirtti. Yaptığı ve yapımı devam eden projelere değinen Çelikbilek, gelecek başkan adayının yarım kalan projeleri tamamlayacağına hatta üzerine katarak devam ettireceğini belirtti.

Beykoz halkından yeni başkan adayına kendisine verilen desteğin aynısı vermelerini isteyen Başkan Çelikbilek, "Beykoz'un sorunları tam olarak bitmedi ancak büyük ölçüde yol kat ettik. Bu seçim burada hizmet eden bizim seçimimizdir, İnşallah bırakırken görevimizi Allah'ın izni ile sizlerin gayretleri ile yeni AK Parti'li olan bir arkadaşıma bırakmayı Allah bana nasip edecek inşallah. O heyecanda olduğumu söyleyeyim. 2 aydır personelimi topluyorum ve onlara dediğim şey şu; bu seçim buraya aday olan arkadaşımızın seçimi değildir. Hatta ilçe başkanın da seçimi değildir. Bu seçim burada hizmet eden bizim seçimimizdir. Çünkü burada hizmeti yapan halka biz olduk. Esasen kantara çıkacak olan biziz. Alırız seçimi teslim ederiz mazbatayı kendisine ondan sonra ondan hizmet beklemek bizim görevimizdir. Beykoz da işler bitmedi. Beykoz' un sorunları, problemleri 10-15 tane İstanbul ilçeleri kadar problemi vardır. Onun için bundan sonra kalanları azaltıp da arkadaşımızın yapacağı işleri hafife almaya kalkmayın. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Türkiye için önemlidir. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi bir genel seçim kadar önemli bir seçimdir. Kimsenin karşısında şunları vaat ettiniz yapmadınız lafları dedirtmeyiz kendimize. Hakkımız vardı bir birbirimizden bizim olan haklarımız var ise biz helal ediyoruz. Sizlerde lütuf eder helal ederseniz sevinirim" dedi. İHA Muhabirine açıklamalar da yapan Başkan Çelikbilek, "Bu veda yemekleri her zaman insanı duygulandırır.. Bu dönem de bunu noktalamış olduk. Beykoz'un iki tane devasa problemi vardı. Birisi mülkiyet problemiydi, birisi de imardı. İkisinde de, mülkiyet problemini yüzde doksan beşe yakın çözdük Geriye kalan imarın da büyük bir bölümünü hallettik. Beykoz halkı bunun farkında. Ben onlara teşekkür ediyorum beni bu noktada hizmete layık gördükleri için" dedi.