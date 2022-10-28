Beykoz Belediyesi çevre kirliliğine ve atıklara karşı dikkat çekti

“Bir karton bardağın değil, bir fincan kahvenin hatırı vardır” isimli proje için Beykoz sahilinde bir etkinlik düzenlendi.

Beykoz Belediyesi çevre kirliliği ve insan atıklarına karşı dikkat çekmek amacıyla bir proje başlattı. Beykoz Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Beykoz Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile düzenlenen “40 Yıl Atığımız Değil, Hatırımız Kalsın” başlıklı etkinlik ile Beykozlular Beykoz sahilinde buluştu. “1 Karton Bardağın Değil, 1 fincan kahvenin hatırı vardır” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kupa bardağını alarak etkinlik alanına gelen vatandaşlara kahve ikramı yapıldı. Belediye tarafından başlatılan projede, kullan at plastik ve karton bardaklardan vazgeçip, atık miktarının önlenmesine dikkat çekmek amaçlandı.

“Çok anlamlı bir proje başlattılar”

Etkinlik alanında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Arkadaşlarımızla birlikte, gönüller bir atıklar ayrı olsun diyoruz. Beykoz Kent Konseyi Gençlik Meclisinin organize etmiş olduğu ve bizimde desteklediğimiz çok anlamlı bir proje. Doğayı kirletmemek, kaynakları tasarruflu, az kullanmak, geriye dönüşümü mümkün olan atıkları dönüştürebilmek. Bu anlamda bir farkındalık oluşturmak için kent konseyinde gençlik meclisindeki genç arkadaşlarımız çok anlamlı bir proje başlattılar. Bu sebeple buradayız” dedi.