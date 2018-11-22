Beykoz Belediyesi Öğretmenler Günü öncesi kapsamında öğretmeleri yemekte buluşturdu

Beykoz Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde İBB Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde öğretmenlere akşam yemeği verildi. Programa, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay ile 450 öğretmen katıldı. Yücel Çelikbilek Öğretmenler Günü'nü kutladığı eğitimcilere kolaylıklar diledi. Yemekte bir araya gelen öğretmenler ise meslektaşlarıyla bol bol sohbet etme imkanı buldu.

“İnsanın tek kaybetmediği şey hocalık unvanıdır”

Yemek programında konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Allah sizlere sağlıklı, bereketli uzun ömürler versin. Çok özel bir mesleğin mensuplarısınız. Öğretmenlik her anlamda övülmüştür. Öğretici olmak çok özel bir meslektir. Herkese nasip olan bir şey değildir. Eminim sizlerde bu öğretici olmanın güzelliğini yaşayacaksınız. Çocuklara öğreteceksiniz ve onun karşılığında da herkesten dua alacaksınız. İnsanın tek kaybetmediği şey hocalık unvanıdır. Diğer unvanları kaybedersiniz. Gelip geçer hepsi ama bir Hocalık unvanını kolay kolay kaybedemiyorsunuz. Kimse sizden alamıyor. O bakımdan unvanınıza sahip çıkın. Unvanınızın arkasından gidin. Unvanınızı koruyun. Kollayın, gözetin. Rabbim sizlere memleketinize millete hayırlı evlatlar nasip etsin diyorum” şeklinde konuştu.

Yemek sonrası Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'e çiçek takdim etti.