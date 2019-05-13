Beykoz Belediyesi'ne “Hızlı Çözüm Masaları” geliyor

Beykoz Belediyesi'nin yeni hizmet döneminde vatandaşların başvuru ve işlemlerini ilk adımda hızlı şekilde yapacağı “Hızlı Çözüm Masaları” kuruluyor.

Beykoz Belediyesi'nin giriş katında yapımı devam eden alanda belediyenin farklı birim ve müdürlüklerinden personelin bulunduğu “Hızlı Çözüm Masaları” yer alacak.

İlk Adımda Hızlı Çözüm

Başvuru ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlar kurumun diğer kat ve birimlerine gitmelerine gerek kalmadan taleplerini hızlı şekilde sonuçlandıracak.

Dilekçe ve başvuruları elektronik ortamda işleme alınan vatandaşlara kısa sürede yanıt verilecek. Ayrıca vatandaşlar talep ettikleri hizmet ve süreçler hakkında görevli personelden bilgi alabilecek.

Çay İkramlı Hizmet

Vatandaş memnuniyetini esas alan yeni uygulamayla ilçe sakinleri belediyenin çay ve kahve ikramıyla ağırlanacak. Beykozlular kendilerine ayrılan ferah alanlarda, belediyede işi olmasa bile gelip kitap okuyup, arkadaşlarıyla sohbet edebilecek ve ikramlardan yararlanabilecek.

Başkan Murat Aydın;“Beykozlulara Hizmet Kolaylığı Sağlayacak”

Çözüm Merkezi'nde incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: “Hemşehrilerimize hizmet kolaylığı sağlamak üzere farklı ve yeni bir hizmet anlayışıyla bu sistemi kurduk. Belediyemize gelen vatandaşlar hizmetlere hızlıca ve yorulmadan ulaşırken, isterlerse burada vakit geçirip ikramlardan yararlanabilecek” dedi.

Hızlı Çözüm Masaları'nda şu birimler olacak;

-Yazı İşleri (Dilekçe ve Evrak Kayıt)

-Park ve Bahçeler

-Fen İşleri

-Sağlık İşleri

-Zabıta

-İmar ve Şehircilik

-Sosyal Yardım İşleri

-Temizlik İşleri

-Kültür ve Sosyal İşler

Birimler:

-Kariyer Merkezi

-İBB Engelliler Merkezi

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