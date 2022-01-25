İhlas Haber Ajansı

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Beykoz beyaz gelinliğini giydi, masalsı görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’u 5 gündür etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz’da da renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'u 5 gündür etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz'da da renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası oluşan masalsı kar manzarası drone ile görüntülendi.


Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz'da da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Beykoz beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde olan Beykoz'da etkili olan kar yağışı, sokakları arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Beykoz'da karın yağmasıyla oluşan kartpostallık masalsı görüntüler drone ile görüntülendi.

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