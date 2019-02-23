İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beykoz beyaza büründü, araçlar yolda kaldı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Beykoz'da şiddetli kar yağışından dolayı bazı sürücüler yolda kaldı.


İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de şiddetini arttırarak devam ediyor. Gün boyunca aralıklarla yağan kar şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde seyrine doyumsuz bir manzara oluştu. Diğer yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beykoz'da şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.