Beykoz Cam Festivali'nde ‘Beykoz Camcıları' söyleşisi

Beykoz Cam Festivali'nde, Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin zengin kültür ve endüstri mirasında önemli paya sahip cam sanatını kayıt altına almak ve geleceğe taşımak amacıyla hazırlanan ‘Beykoz Camcıları' kitabının tanıtıldığı söyleşi gerçekleşti.

Beykoz Belediyesi, Beykoz Cam Festivali çerçevesinde ‘Beykoz Camcıları' söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşiye Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve cam tasarım duayeni Önder Küçükerman katıldı. Türk Endüstriyel Tasarım Duayeni Prof. Önder Küçükerman'ın Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan “Sanayi Devrimi'nin Beykoz'daki Ünlü Temsilcileri: Beykoz Camcıları” kitabının tanıtımı gerçekleşti. Tarih Araştırmacısı Mehmet Dilbaz'ın kitabın yazarı Önder Küçükerman'la gerçekleştirdiği söyleşide ilçede camcılığın ve cam sanayiinin gelişimine ışık tutulurken, Beykoz adıyla özdeşleşen Paşabahçe Şişecam Fabrikası'nda uzun yıllar özgün eserler tasarlayan Küçükerman söyleşide anılarını da paylaştı. Cam Üzerine Hat ve Tezhip sergisinde açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ”Doğdu, yaşıyoruz, gideceğiz. Bu arada güzel ve kalıcı eserler bırakabilmek önemli. Burada bulunanlar onu yapıyor. Emekleri için ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“40 yıl sonra nihayet Beykoz'da böyle bir camcılık kutlaması yapıldı”

Prof. Dr. Önder Küçükerman, ”İstanbul'da güçlü akan nehir sadece Beykoz'da var. Hemen arkası ormanlar, ağaç var, yani enerji önünde, deniz var. Dolayısıyla III. Selim, 20 küsür yaşında bir padişah ve yenilikçi bir şeyler yapmak istiyor ve o tarihlerde de bütün dünyada endüstri devrimi yıldız hale gelmiş. Beykoz'a bu tesisleri kurmaya başlıyorlar. Beykoz'un 225 yıl önceki hikayesini o tarihten bu tarihe kadar ilk kez Beykoz Belediyesi bu yıl bir anma yaparak hayata geçirdiği için bir kere teşekkür kelimesi tam yetmiyor, şükranlarımı iletmek isterim. 40 yıl sonra nihayet Beykoz'da böyle bir camcılık kutlaması yapıldı” şeklinde konuştu.