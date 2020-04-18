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Beykoz Devlet Hastanesi çalışanlarından Harun Kolçak'ın şarkısıyla 'Evde Kal' çağrısı

Beykoz Devlet Hastanesi’nde Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, Harun Kolçak’ın "Yanımda Kal" şarkısını "Evde Kal" mesajına uyarlayarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Beykoz Devlet Hastanesi'nde Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını "Evde Kal" mesajına uyarlayarak, vatandaşlara çağrıda bulundu. Çalışanlar ellerinde gitarlarıyla şarkıyı seslendirirken, video sosyal medyada büyük beğeni aldı.


Beykoz Devlet Hastanesi'nde görevli Korona virüs ile mücadele eden eden sağlık çalışanları, Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını "Evde Kal" şeklinde yorumlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.Beykoz Devlet Hastanesi sağlık personelleri, gitarla şarkıyı çalıp seslendirdi. Vatandaşlara evde kal şarkısıyla seslenen sağlıkçılar büyük beğeni aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük beğeni aldı.

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