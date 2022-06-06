Beykoz Feel FEST rüzgarında ödüller sahiplerini buldu

Birbirinden farklı spor aktivitelerinin gerçekleştirildiği Beykoz Feel FEST'te yapılan koşu yarışında dereceye giren yarışçılara ödüllerini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın takdim etti.

Sağlıklı yaşam ve spor festivali Feel FEST, Beykoz Kanuni Ormanı'nda çok sayıda vatandaş ve sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde koşu, grup fitness, pilates, orientring, yoga, jimnastik, macera parkı, recovery zone gibi spor faaliyetleri gerçekleştirilirken konser ve DJ performansları ise büyük beğeni topladı.

Koşu yarışında ödüller sahiplerini buldu

Feel FEST'te daha önce hiç koşulmamış bir parkurda yapılan bin 500 metre team relay yarışı, 5 bin metre bireysel yarış ve çocuk koşusu da gerçekleştirildi. Yarışı tamamlayarak dereceye giren yarışçılara ödüllerini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın takdim etti.

“Zorluydu ama derece almayı başardım”

Koşuda derece alan yarışmacı Ramazan Değer, “Gerçekten zorlu bir parkurdu. Beykoz Belediyesi tarafından organize edilen koşuda yarıştık. Zorluydu ama derece almayı başardım. Çok mutluyum. Katılan tüm sporcu arkadaşları da tebrik ediyorum” diye konuştu.