Beykoz Kent Konseyi, Genel Kurul ve Öğretmenler Günü için toplandı

İBB Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde yapılan Genel Kurul Toplantısı'na Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, İlçe Müftüsü Ali Efe, Beykoz Kent Konseyi Başkanı Emin Yavuz, ilçe kamu birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmenler, Kent Konseyi genel kurul üyeleri ve gönüllü üyeler katıldı.

Beykoz'da yerel yönetimde katılımcı, demokratik bir yapının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapan Beykoz Kent Konseyi'nin yıllık olağan genel kurulunda ilk olarak bir yıllık proje ve çalışmaları içeren faaliyet sunumu yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Emin Yavuz: “24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun”

Genel Kurula hitap eden Beykoz Kent Konseyi Başkanı Emin Yavuz, “Beykoz Kent Konseyi'nin Türkiye'nin en iyi kent konseyi olduğunu iftiharla söyleyebilirim. Kent konseyimizin çalışmalarına destek veren başta Beykoz Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek'e şükranlarımı sunarım. Projelerimize katkı sunan daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi arz ediyorum. Atatürk'ün dediği gibi bizleri muasır medeniyetlerin seviyesine çıkaracak yegâne yol gösterici eğitim olacaktır. Sevgili öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Yücel Çelikbilek: “Kent Konseyi'ni emek ve gayretleri için tebrik ederim”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek,“Beykoz'da sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, ilçeye aidiyeti geliştiren projelere imza atan Kent Konseyi'ne ilçeye emekleri ve gayretleri için kutluyorum. Beykoz Belediyesi olarak konseyimizin çalışmalarını her zaman destekliyoruz. Bu vesileyle hayatın her alanında insana rehberlik eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Beykoz'un en yaşlı öğretmeni sıfatıyla programa davet edilen Paşabahçe Ferit İnal Lisesi emekli öğretmeni Zülal Şişmanoğlu anılarını anlatarak Öğretmenler Günü vesilesiyle hatırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda alınan kararla Beykoz Belediyesi Meclisi'ne sunulmak üzere, “Şehit Musa Özalkan Anasınıfı Projesi” Genel Kurul üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi.

Canlı müzik dinletisinin de yer aldığı programın sonunda günün anısına hediye takdimi yapıldı.