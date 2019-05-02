Beykoz, Ruz-ı Hızır Geleneksel Okçuluk Şenliği'ne ev sahipliği yapacak

Yemyeşil doğasıyla ata sporu okçuluğun yeni adresi Beykoz, 2019 Uluslararası Ruz-ı Hızır Geleneksel Okçuluk Şenliği'ne (3-4 Mayıs) ev sahipliği yapacak. Polonezköy'de ormanlık alanda yapılacak şenlik, 10 ülkeden 135 sporcunun rekabetine sahne olacak.

Beykoz Belediyesi, Beykoz Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde 2.'si yapılan şenlik, okçuluk sporunu canlandırmayı ve ilçe sakinlerine alternatif spor dalları sunmayı amaçlıyor. Osmanlı döneminde okçuluk sezonunun açılışı olan Ruz-ı Hızır'a (Hıdırellez Günü) atfen yapılan etkinlik kapsamında ilk gün 40 sporcunun katılımıyla okçuluk gösterisi sergilenecek. Belediye Meydanı'nda geleneksel giysileriyle renkli görüntüler sunacak sporcuların gösteri atışları sonrasında Mehteran Konseri yer alacak. Polonezköy'de yemyeşil doğanın kucağında yapılacak müsabakalarda ise okçular, ormanlık alanda kurulan parkurda hareketli hedeflere ok atarak en iyi derece için yarışacak. Beykoz Belediyesi tarafından dereceye giren sporculara madalya, kupa ve çeşitli ödüller takdim edilecek.