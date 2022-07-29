Beykoz sahilde polisten boğulmalara karşı uyarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Beykoz Anadolu Kavağı Sahili'nde ‘su hayat versin, can almasın' yazılı bilgilendirme broşürlerini dağıtarak vatandaşları boğulmalara karşı uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 28 Temmuz saat 10.30 sıralarında, "Suda Boğulma" konularına dikkat çekmek ve vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla Beykoz Anadolu Kavağı Sahilinde bulunan vatandaşlara boğulmalara karşı bilgilendirme yaptı. Sahilde bulunan vatandaşlara, ‘su hayat versin, can almasın' yazılı bilgilendirme broşürlerini dağıtan polis ekipleri, vatandaşlara boğulmalara karşı uyarılarda bulundu.