Beykoz sahilinde temizlik yapıldı

Etkinlikte çevre gönüllüleri ve Beykoz Belediyesi ekipleri sahilde, dalgıçlar da deniz dibindeki atıkları topladı.

Beykoz Belediyesi, “Dünya Temizlik Günü” dolayısıyla temiz çevrede yaşama bilincinin yerleştirilmesi amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Beykoz sahilinde düzenlenen etkinlikte gönüllü vatandaşlar ve Beykoz Belediyesi ekipleri sahilde yürüyüş yaparak çevredeki atıkları topladı. Etkinlikte dalgıçlar da denize dalış yaparak deniz içerisinden yaklaşık 100 kilogram atık çıkardı. Çevre ve temizlik bilincinin ön plana çıktığı programda katılımcılara ikram edilen elma atıkları kompost yapılarak geri dönüşümün önemine de vurgu yapıldı.

Beykoz Belediyesinde görevli Çevre Mühendisi Sevnur Güner, "Dünyanın en büyük çevre sivil hareketi ‘Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla buradayız. Her yıl Eylül ayında eş zamanlı olarak tüm dünyada bu etkinlik gerçekleştirilmektedir. Biz de Beykoz Belediyesi olarak hem karada yürüyüş ve atık toplama etkinliği hem de denizden atık çıkartarak böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Kapıdan dışarı çıkıp adım attığımızda her yeri aslında biz evimiz olarak görürsek gerçekten işi çözmüş olacağız. Sadece evimizde değil dışarıdaki her yeri evimiz olarak görmemiz gerekiyor. Muteber olanı tercih ettiğimizde, sadece kuraklık var diye su tasarrufu yapmadığımızda, 'Dünya'yı ben mi kurtaracağım' demeden biz kurtaracağız dünyayı. Çok basit olarak yerlere çöp atmadığımız zaman bunu gerçekleştirmiş olacağız. Yeter ki gönüllerimiz bir atıklarımız ayrı olsun” dedi.