Beykoz TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

Beykoz TEM Otoyolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan Nissan marka 35 E 3549 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği otomobil bir süre sonra alev alev yanmaya başladı. Aynı istikamette seyir halinde olan araç sürücüleri ise, yangın tüpleri ile yanan araca müdahale etti. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken araç hurdaya döndü.