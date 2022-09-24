‘Beykoz Uluslararası Cam Festivali' Rubato konseriyle sona erdi

Beykoz'un 225 yıllık mirasının Cam Çarşısı, sergiler, konserler, ustalarla atölye ve söyleşilerle yeniden canlandığı “Beykoz Uluslararası Cam Festivali” Türk Müziği'nin sevilen gruplarından Rubato'nun konseriyle sona erdi. Konserde Beykozlu müzikseverler şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

UNESCO'nun “Uluslararası Cam Yılı” ilan ettiği 2022 yılında Beykoz Belediyesi tarafından ilki düzenlenen ‘Uluslararası Cam Festivali' Rubato Grubu'nun 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda verdiği konser ile son erdi. Rubato Grubu seslendirdiği şarkılarla festivale renk kattı. Beykozlu sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği konserde, vatandaşlar şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Beykoz Sahili'ndeki Cam Çarşısı, Cam Ocağı Vakfı, Beykoz Cam ve Billur Müzesi olmak üzere 3 farklı mekânda düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçen festival ilk günden bu yana ilçede camcılık şöleni yaşattı.

Cam Festivali'nde düzenlenen konsere katılan Samim Özcan, “Önceden Beykoz'da cam fabrikası vardı kapatılınca sağolsun Belediye Başkanımızda Cam Festivali düzenledi. Burada böyle bir konser düzenledi, biz Beykozlular için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle sosyal aktivitelerde devam eder” dedi. Festivale katılan Selma Gümrükçü, “Ben çocukluğumdan beri Beykozluyum doğma büyüme buralıyım. Cam fabrikası vardı kapandı, yıkıldı, şimdi buraya kuruldu çok memnunuz. Her akşam gelip ziyaret ediyoruz, alışveriş yapıyoruz. Etkinliklerden çok memnunuz, Başkanımızdan çok memnunuz Beykoz'umuz çok güzel” dedi.