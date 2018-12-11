Beykoz Üniversitesi ile TAV'dan önemli iş birliği

Sektördeki önemli yöneticiler, 18 Aralık'ta Beykoz Üniversitesi'nde yapılacak ‘Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi' isimli konferansta konuşmalarını yaparak sektördeki sorunları masaya yatıracaklar

Beykoz Üniversitesi ve TAV Havalimanları İşletmeciliği havacılık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir iş birliğine imza atıyor. Bu iş birliği ile 18 Aralık'ta üniversitenin Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu'nda ‘Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi' konulu bir konferans yapılacak.

Açılış konuşmasını Mehmet Durman yapacak

‘Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği Yönetimi ve Uygulamaları' adlı ilk oturumda açılış konuşmasını Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman yaparken, TAV Fraport Terminal İşletmeciliği Yönetim Sistemleri Müdürü Dr. Musa Güngören de moderatörlüğü üstlenecek. TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer, THY İş Güvenliği Şefi Muhammet Topçu, Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Harun Karakavuz, SunExpress Çevre ve İSG Uzmanı Bengü Yalçın, Çelebi Hava Servisi Kalite Müdürü Akın Özmen Çakır, TAV Ankara Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Yetkili Uzmanı Hüseyin Turhan Tok ise konuşmacılar arasında yer alacak.

Emniyet yönetimi anlatılacak

Konferansın öğleden sonra yapılacak ‘Havacılık Sektöründe SMS (Emniyet Yönetim Sistemi) ve Uygulamaları' oturumunun ilk konuşmasını, Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baki Aksu yapacak. Moderatörlüğünü TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer'in yapacağı oturumda sırasıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Ender Gerede, Havaş Yer Hizmetleri Yönetim Sistemleri Müdürü Başak Helen Taşkan, TAV Ege Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı Güvenliği Şefi - SMS Yöneticisi İsa Komi, THY OPET Çevre ve Kalite Müdürü Ceyda Ergi konuşmalarını yapacaklar. Yapılacak konferansta havacılık sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği masaya yatırılacak, sorunların çözümü konusunda bilgi verilecek.