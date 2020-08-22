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Beykoz'a kampa gitti, denizden cansız bedeni çıktı

Beykoz’da arkadaşları ile kampa giden 28 yaşındaki genç denizde boğularak hayatını kaybetti.

Beykoz'da arkadaşları ile kampa giden 28 yaşındaki genç denizde boğularak hayatını kaybetti.


Beykoz Riva'da dün gece arkadaşları ile kampa giden bir gencin sabah saatlerinde denizden cansız bedeni çıkartıldı. Şahsın arkadaşları sabah uyandıklarında


arkadaşlarını yanlarında göremeyince aramaya başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın denizde hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri denizde kayalıkların arasında olan şahsı çıkararak sağlık ekiplerine sevk etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürürken denizden çıkartılan ceset adli tıp morguna götürüldü.

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