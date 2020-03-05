Beykoz'da 11 yıl sonra ilk kez net duyan Havva'nın mutluluğu

Beykoz'da doğanın korunması ve ihtiyaç sahibi engelli çocuklar için toplanan atık yağlardan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi engelli çocuklara işitme cihazı alındı. “Sen De Bir Kulak Ver” Projesi ile işitme cihazlarına kavuşan Havva Yıldız (11) ve Münevver Bozkurt (13) ilk kez anne ve babalarının sesini net duydu.11 yıl sonra ilk kez net duyan Havva'nın mutluluğu görenleri sevince boğdu.

Beykoz Belediyesi, Medipol Üniversitesi ve Deha Biyodizel Firması işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında toplanan atık yağlardan elde edilen gelirle ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara işitme cihazı alındı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde işitme engelli çocuklar için etkinlik düzenlendi. İşitme engelli çocuklara duyma sevinci yaşatan projenin ilk adımında Havva ve Münevver'e duymaları için uygun olmayan eski cihazlarının yerine yenileri takıldı.

Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Havva'nın kulağına işitme cihazı takıldı. Ailelerin de katıldığı programda Havva'nın anne ve babasının sesini ilk kez net şekilde duyması sevince neden oldu. Diğer bir işitme cihazı takılan Münevver Bozkurt ise organ nakli olacağı için etkinliğe gelemedi. Hastanede olan Münevver Bozkurt'un işitme cihazı takıldığı anı gösteren video etkinlikte yayınladı.

İşitme cihazı takılan Havva Yıldız'ın babası Mehmet Yıldız , “Çocuğumuzun kulakları az duyuyordu. Belediye tarafından kulaklığımız takıldı. Çok memnunuz şu anda güzel duyuyor. Kızımız 4 yaşında yürüdü. Daha sonra anaokulu öğretmeni fark etti kulağının duymadığını” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Oğuzkaan Kaya, “Sen de bir kulak ver projemiz ile bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanmasını, muhtarlıklarımıza, okullarımıza teslim edilmesini amaçlayan bu projemiz ile elde edilen gelir ile işitme cihazı ihtiyacı bulunan engelli evlatlarımıza cihaz sağlayan bir proje. Biz de bundan sonra Beykoz'umuzdan hiçbir hanede bitkisel atık yağların lavabolara, çöplere gitmesine engelleyecek ve ayrı toplanmasını sağlayacak bu projeyle daha fazla işitme engeli bulunan çocuklarımıza katkı sağlayacak bu projeyi hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Atık yağların çevreye verdiği zararın önlenmesini de amaçlayan “Sen De Bir Kulak Ver Projesi”, ilçe sakinlerinin atık yağları ayrı şekilde biriktirerek mahalle muhtarlıkları ve ilçedeki ilk ve orta dereceli okullara teslim etmesiyle uygulanacak.

İşitme cihazı verilecek çocuklar, Beykoz Belediyesi'ne başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları arasından, Medipol Üniversitesi'nde uzmanlar hekimler tarafından yapılacak işitme tarama testi neticesinde seçilecek.

Çevre için büyük tehdit

Lavaboya dökülen 1 lt atık yağ doğada 1 milyon lt temiz suyu kirletiyor. Temiz su kaynakları için büyük tehdit oluşturan ve günümüzde çevre kirliğinin nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan atık yağlarla mücadelede etkin atık yönetimi uygulamaları ve bilinçli toplum önemli rol oynuyor.

Beykoz Belediyesi, bir çevre ve sosyal sorumluk projesi olarak hayata geçireceği uygulamayla sürdürülebilir temiz çevreye katkıda bulunurken ihtiyaç sahibi engelli çocuklara umut olmayı amaçlıyor.

Proje ortaklarıyla birlikte ilçede 2 yıl boyunca devam edecek proje kapsamında onlarca çocuk yeni bir işitme cihazına kavuşacak.