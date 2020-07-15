Beykoz'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Beykoz'da düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde o gece yaşananları unutturmamak amacıyla Beykoz Belediyesi de anma programı düzenledi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İlçe protokolü, emniyet mensupları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Program, sergi açılışının yanı sıra Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Seslenişinin gösterimiyle devam etti. Törende 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması gerektiğine dikkat çekildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılanların duygulandığı görüldü.

"15 Temmuz milletin ayakta kalma mücadelesiydi"

15 Temmuz programında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Ben bugün dört yıl öncesine gittim. 15 Temmuz'un üzerinden zaman geçtikçe daha iyi anlayabiliyoruz. Bu akşam ve devamında olup bitenleri düşündüğümüzde o an göremediğiniz bazı bilgilere ulaştığımızda aslında 15 Temmuz'un gerçekten bu ülkeyi bölme, parçalama, iç savaş çıkararak bitirme operasyonu olduğunu çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Ben böylesine aziz bir milletin bir bireyi olarak Anadolu'muza Türkiye'mizde dünyaya geldiğim için şükrediyorum ediyorum. Bu milletin büyüklüğünü o akşam gördük. O gece gördük ki muhteşem bir direnişti var olmak, ayakta kalmak adına inanılmaz bir mücadele örneği sergilendi. Böylesine bir milletin bireyi olmakla iftihar ediyorum. O anı yaşadım, o geceyi yaşıyoruz. Sabaha kadar Beykozumuzda şehitlerimizi anacağız. O anı tekrar zihnimizde canlandıracağız. Şehitlerimize dua okuyacağız, gazilerimize buradan onları güzellikle yad edeceğiz ve rabbimizden tekrardan böyle bir şeyin yaşanmaması için dua edeceğiz” diye konuştu.