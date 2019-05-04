Beykoz'da 2019 Uluslararası Ruz-ı Hızır Geleneksel Okçuluk Şenliği başladı

Beykoz, 2019 Uluslararası Ruz-ı Hızır Geleneksel Okçuluk Şenliği'ne ev sahipliği yapıyor. 10 ülkeden 135 sporcunun rekabetine sahne olacak şenlik, ilk gün yapılan gösteri atışlarıyla başladı.

Beykoz Belediyesi, Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde 2'ncisi yapılan şenlik, okçuluk sporunu canlandırmayı ve ilçe sakinlerine alternatif spor dalları sunmayı amaçlıyor.

Beykoz Belediye Meydanı'ndaki şenliğin açılışına, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediyesi başkan yardımcıları, Beykoz İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Habip Küçükseymen, Tirendaz Okçuluk Kulübü Başkanı Murat Özveri, belediye müdürleri, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Osmanlı döneminde okçuluk sezonunun açılışı olan Ruz-ı Hızır (Hıdırellez Günü)' ne atfen yapılan açılışta, 20'si yabancı, 20'si Şehit Ömer Halis Demir MTAL Okçuluk Takımı'ndan olmak üzere toplam 40 sporcu gösteri atışı yaptı.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, belediye başkan yardımcıları, Beykoz İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük de açılışta ok attı. Geleneksel giysileriyle renkli görüntüler sunan sporcuların atışları öncesinde Şehit Ömer Halis Demir MTAL Mehteran Takımı konser verdi.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı Şehit Ömer Halis Demir MTAL'da 2017 yılında kurulan kulüp bünyesinde ilçede okçuluk çalışmalarının başladığını belirterek müsabakaların kardeş ülkelerden sporcuların katılımıyla dostça bir rekabet içinde geçeceğini söyledi.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Korkmaz, yarışmaya katılan sporcuları kutlayarak Alibahadır'da açılan Okçuluk Merkezi'yle okçuluk alanında aktif çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Beykoz İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük de konuşmasında etkinlikte imzası bulunanlara teşekkür etti.