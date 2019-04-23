İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Beykoz'da 23 Nisan coşkusu kardeş şehirlerle yaşandı

Beykoz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kosova, KKTC ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ndeki kardeş şehirlerden 77 çocuğu ağırladı.

Beykoz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kosova, KKTC ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti'ndeki kardeş şehirlerden 77 çocuğu ağırladı. Çocuk bayramının coşkusu, halk dansları gösterileri, geziler ve ziyaretlerle ilçeyi kuşattı.


Beykoz bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen “XII. Uluslararası Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediye Başkanlığı Halk Dansları Çocuk Festivali'nde Kosova'nın Prizren, KKTC'nin Mağusa ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin Srebrenica şehrinden halk dansları ekipleriyle renklendi. İlçedeki 23 Nisan coşkusuna geleneksel kıyafet ve gösterileriyle katılan çocuklar, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından makamlarında ağırlandı. Konuk ekipler festival kapsamında Beykoz'da bulunan Kelebek Çiftliği'ni, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin sergilendiği Miniatürk Parkı'nı ziyaret ederek ve Boğaz Turu'na katıldı. Heyetler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü ise ülkelerine ait halk dansları performanslarını sergiledi. Festival sonunda her katılımcıya günün anısına katılım belgesi takdim edildi.


Ülkelerinden gelen çocuklara teşekkür eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Ailelerinize teşekkür ediyorum. Türkiye'ye İstanbul'a Beykoz'a gelmenize izin verdikleri için. Türkiye aynı zamanda sizin de ülkeniz haberiniz olsun. Bugün Türkiye'de çocuklar içince Bayram. Bayramınız kutlu olsun. Ailenize, yakınlarınıza bizlerin gönül dolusu selamlarını iletin. Yolunuz bahtınız açık olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Size sağlıklı, güzel ömür diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.