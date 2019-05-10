Beykoz'da 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Ramazan'ın bereketiyle dolan iftar sofralarına aileleri ve komşularıyla katılan Beykoz Soğuksu Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesinin masalarına dağıttığı taze fesleğen kokuları, ney dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde ezanı bekledi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, iftarını Soğuksu Mahallesi sakinleri ile açtı. İftar öncesi masaları gezen Aydın mahalle sakinlerini selamladı. Masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Aydın, katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti ve hayırlı bir Ramazan ayı diledi. Başkan Murat Aydın özellikle aileleriyle birlikte oruç açmaya gelen çocuk ve gençlerle yakından ilgilendi.

Başkan Murat Aydın, Ramazan boyunca ilçenin sokak ve meydanlarında kuracakları büyük sofralarla Beykozluların birlik, beraberlik ve dayanışmasına vesile olacaklarını vurguladı.