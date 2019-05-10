İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beykoz'da 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Ramazan’ın bereketiyle dolan iftar sofralarına aileleri ve komşularıyla katılan Beykoz Soğuksu Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesinin masalarına dağıttığı taze fesleğen kokuları, ney dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde ezanı bekledi.

Ramazan'ın bereketiyle dolan iftar sofralarına aileleri ve komşularıyla katılan Beykoz Soğuksu Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesinin masalarına dağıttığı taze fesleğen kokuları, ney dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde ezanı bekledi.


Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, iftarını Soğuksu Mahallesi sakinleri ile açtı. İftar öncesi masaları gezen Aydın mahalle sakinlerini selamladı. Masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Aydın, katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti ve hayırlı bir Ramazan ayı diledi. Başkan Murat Aydın özellikle aileleriyle birlikte oruç açmaya gelen çocuk ve gençlerle yakından ilgilendi.


Başkan Murat Aydın, Ramazan boyunca ilçenin sokak ve meydanlarında kuracakları büyük sofralarla Beykozluların birlik, beraberlik ve dayanışmasına vesile olacaklarını vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.