Beykoz'da 7/24 yaşayan mekanlar Meclis Başkanı Şentop'un katılımıyla açıldı

Beykoz 'da yürütülen çalışmalar sonrası 7/24 yaşayan mekanlara dönüşen Beykoz Sahili, 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Gümüşsuyu Restoran'ın açılışı gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldığı açılışta vatandaşlar Gripin konseriyle doyasıya eğlendi.

Beykoz Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ve Beykoz Sahili'nde 4 etapta tamamlanan projeyle sahil, modern bir çehreye ilçe sakinleri ve ziyaretçiler ise bakımlı ve nezih alanlara kavuştu. Toplamda 39 bin 257 m2'lik alanda yürütülen sahil düzenleme çalışması sonrası, 21 bin 528 metrekarelik yeşil alan, 15 bin 399 metrekarelik etkinlik ve yürüyüş yolları Beykoz 'a kazandırıldı.

Açılış coşkusuna Gripin eşlik etti

Tamamlanan çalışmalar sonrası ilçeye kazandırılan Beykoz Sahili, 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Gümüşsuyu Restoran'ın açılış töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Kesilen açılış kurdelesinin ardından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Meclis Başkanı Şentop'a hediyelerini takdim etti. Çocuklar için çok sayıda etkinliğin yer aldığı açılışta vatandaşlar Gripin konseriyle doyasıya eğlendi.

“Yapılan etkinliklerden çocuklarımızda en büyük payı alacaktır”

Açılış törenine katılım sağlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İstanbul'un en güzel sahil şeridinde yenilenen yüzüyle kavuşmuş olan Beykozlulara keyifli zamanlar geçirmelerini diliyorum. Bugünden itibaren 15 Temmuz'a kadar 6 hafta devam edecek Beykoz Sahil Etkinlikleri çerçevesinde çocuk eğlenceleri, konserler, sinema gösterimleri Beykozluların hizmetinde olacak. Yeni yeşil alanlar ve yapılan çevre düzenlemeleri ile 7/24 yaşayan mekanlara kavuşan Beykoz sahili, bütün ilçe sakinlerine hitap eden etkinliklerle kültürün ve sanatın da merkezi olacak. Yapılan etkinliklerden çocuklarımızda en büyük payı alacaktır. Değerli Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a özellikle çocuklarımızı önceleyen programlar inşa ettiği için huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“İşe öncelikle sahil çevresini düzenleyerek başladık”

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “İstanbul Boğazı'nın hemen yanı başındayız. Beykoz'daki anket çalışmaları ve gözlemlerimizle sahilimizi tekrar canlandırmamız gerektiğini düşündük. İşe öncelikle sahil çevresini düzenleyerek başladık. Bugün üzerinde bulunduğumuz eski otopark İstanbul'un en güzel etkinlik alanlarından birine dönüştü. Bunun da göstergesi sizlersiniz. Sahilimizi İncirköy'den Merkez Mahallesi'ne kadar yeniden düzenledik. Yine kullanıma kapalı olan bir kısım alanı da sizlerin kullanımına açtık. 1,5 kilometre kadar kesintisiz bir sahilimiz oldu. 2,5 kilometre kadar da yürüyüş yolu inşa ettik. Hemen yanı başımızda İstanbul Boğazı'nda tek olarak niteleyebileceğimiz bir kumsalımız ortaya çıktı. Buraların 7/24 yaşayan bir yere dönüşebilmesi için 7/24 açık mekanların olması gerektiğini tespit etmiştik. Bu gerekçeyle Gümüşsuyu restoran ve kafeye açtık” diye konuştu.