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Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi

Beykoz’da ormanlık alanda aç kalan domuzlar şehre indi.

Beykoz'da ormanlık alanda aç kalan domuzlar şehre indi. O anlar, aracıyla seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Beykoz'da olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kaldıkları tahmin edilen 4 domuz dün gece saatlerinde şehre indi. Yuşa Yolu çevresinde görülen domuzların yiyecek arayışı o esnada yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntülerde yol kenarında bulunan yaban domuzlarının ağaç diplerinde gezerek yiyecek aradığı görülüyor.

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