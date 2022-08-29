Beykoz'da ağlar ve tekneler tamir ediliyor, balıkçılar 1 Eylül'e hazırlanıyor

Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesi eskimiş ağlarını ilmek ilmek tamir edip hazırlıklarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla ‘marka' uygulaması hayata geçirildi. Ekipler, kaçak avcılığın önüne geçmek için üzerinde ‘QR' kod bulunan, ve gemileri ile kişisel bilgilerinin sisteme kaydının yapıldığı markaları balıkçıların ağlarına taktı.

15 Nisan'da başlayan balık avlama yasağının bitmesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Poyrazköy Limanı'nda da balıkçılar, bir önceki sezon yıpranan ağlarını tamir ediyor, ilmek ilmek örerek yeniliyor. Ağustos sıcağının etkisi altında çalışmalarını sürdüren balıkçılar, yeni sezonu umutla bekliyor. Balıkçıların ‘Vira bismillah' diyerek ilk ağlarını suya salacakları 1 Eylül'de aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ağ malzemelerinin markalaşması da zorunlu oldu. Kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen ‘marka' uygulaması ile ekipler, ticari olarak balıkçılık yapanların, ağ malzemelerinin tümünü, üzerinde ‘QR' kod bulunan ve gemileri ile kişisel bilgilerinin sisteme kaydının yapıldığı markaları ağlara takarak balıkçıların sezona başlamaları zorunlu oldu. Ağ malzemelerine marka taktırmayan balıkçılara ise cezai işlem uygulanacak. Markalama uygulaması ile aynı zamanda kaçak avcılık, ağların unutulup hayalet ağa dönüşerek ekosistemi bozmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Bu sene bol ve bereketli bir sene bekliyoruz”

Konu hakkında konuşan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bin 380 sayılı su ürünleri kanununa göre ticari avcılık dediğimiz belli bir metrenin üzerinde olan teknede avlanma yasaktı. Onlar 1 Eylül itibariyle serbest hale gelecek. 1 Eylül'le beraber saat 00.00 itibariyle ‘vira bismillah' diyeceğiz. Şu anda da içinde bulunduğumuz Poyrazköy Limanı da gerçekten bu noktada Türkiye'nin en önemli limanlarından bir tanesi. Burada da gördüğünüz gibi hazırlıklar sürüyor. Balıkçılar, ağlarını tamir ediyorlar. İşte bir taraftan değişik yerlerden tayfaları geldi. Bu aradaki dönemi iyi değerlendirdiler. İnşallah 1 Eylül itibariyle de başlayacağız. Biz bu sene bol ve bereketli bir sene bekliyoruz. Palamut ucunu gösterdi. Palamut iyi gözüküyor. Hamsi balığından da umutluyuz. Bu sene geçen yıllara nazaran biraz daha iyi durumda olacağız. Ama biz her zaman balıkçılarımıza şunu söylüyoruz av yasaklarına mutlaka riayet etmelerini istiyoruz” dedi.

“Bütün av araçlarına Markalama dediğimiz kodu takıyoruz”

Yeni hayata geçirilen ‘Marka' uygulaması hakkında da konuşan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “ Balıkçılarımıza Her zaman şunu söylüyoruz. Mutlaka boy, zaman ve yer yasaklarına riayet etsinler. Bu sene farklı olarak bir de şöyle bir uygulamamız var. Bütün av araçlarını oltadan tutun gırgıra kadar bu ağlara kadar tamamına markalama dediğimiz o ağın kimin olduğunu belirleyen bir marka takıyoruz. Bu sayede hem balıkçılık av gücümüzü görmüş olacağız. Onu envanterini çıkartmış olacağız hem de bu sayede mesela bu ağlar kopuyor biliyorsunuz. Terk edilmiş ağlar olarak karşımıza çıkıyor denizde. Bu kopan ağlar kimin olduğunu da bu sayede görmüş olacağız. Uygulama sayesinde kaçak ve ruhsatsız avlanmış gibi işlem görecek ve tamamen el konulacak ve mülkiyet kamuya geçirilerek idari para cezası uygulanacak“ diye konuştu.