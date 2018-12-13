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Beykoz'da ahşap binada çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Beykoz’da ahşap bir binada çıkan yangında 69 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Beykoz'da ahşap bir binada çıkan yangında 69 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölüm haberini alan kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.


Olay, Beykoz Kanlıca Mahallesi Muhacirler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 2 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. O esnada evde yalnız olan 69 yaşındaki Mehmet Ali Mert, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, dumanlar içinde kalan evde yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaşlı adamın hayatını kaybettiğini öğrenen kız kardeşi ise haberi alır almaz olay yerine geldi. Gözyaşlarına boğulan kadını çevredeki vatandaşlar teselli etti.

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