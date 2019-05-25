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Beykoz'da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da etkili olan yağmur sebebiyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Beykoz'da etkili olan yağmur sebebiyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Park halindeki bazı araçlar, Göztepe Sokak'ta oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Araçlar diğer sürücülerin yardımı ile mahsur kaldığı yerden çekildi.


Beykoz'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Anadolu Hisarı Göztepe Sokak'ta oluşan su birikintisinde park halinde bulunan bazı araçlar mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar mahsur kalan araçlardan birini kendi araçları ile çekerek kurtardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, mahsur kalan diğer aracın su birikintisinden çekilmesi için çalışma başlattı.

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