Beykoz'da ayakkabı mağazası alev alev yandı

Beykoz'da bir ayakkabı mağazası, elektrik kontağından çıkan yangın sebebiyle alev alev yandı. Küle dönen mağaza kullanılamaz hale geldi. Mağazanın yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi Ferit İnal Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit İnal Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı mağazasının elektrik kontağından çıkan kaçak sebebiyle mağaza alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm mağazaya sirayet etti. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yanan mağazaya müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Yangın sonrası mağaza ve içerisinde bulunan ürünler kullanılamaz hale geldi.

Engin Aycibil, "Bir anda çıktı yangın; elektrik kontağından mıdır bilemiyorum. Dumanı görünce lokanta yanıyor sandım. Birden tutuştu, yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık ama nefesimiz yetmedi. Bıraktık kaçtık, hepsi yanan madde çünkü" dedi.