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Beykoz'da bazı yollar pazar günü kapalı olacak

Dünya çapında popüler yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo İstanbul yarışları 13 Haziran Pazar günü Beykoz’da yapılacak.

Dünya çapında popüler yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo İstanbul yarışları 13 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılacak. 15 ülkeden yaklaşık bin bisikletseverin katılacağı etkinlik dolayısıyla ilçedeki bazı cadde ve yollar kapalı olacak.


İlk kez İstanbul'da ve Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilçenin doğa ve tarih dolu atmosferinde yapılacak Turkcell GranFondo 2021, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek.



Yoros Kalesi-Polonezköy parkuru


Beykoz'un mavi ve yeşille kaplı turistik manzaralarının eşlik edeceği yarışın startı Beykoz Belediyesi önündeki Expo Alanı'ndan verilecek. 82 km'lik uzun ve 40 km'lik kısa parkurda pedal çevirecek sporcular Yoros Kalesi, Anadolu kavağı, Kaynarca, Paşamandıra, Cumhuriyetköy ve Polonezköy'ün yemyeşil doğasından geçerek varışı yine Expo Alanı'nda yapacak.


Zorlu etap tırmanma eğimiyle de dikkat çeken Turkcell GranFondo İstanbul, her kategoride kadın ve erkek sporcuların heyecanlı mücadelesine sahne olacak. Yarışmada dereceye giren sporculara günün anısına çeşitli hediyeler, kupa ve madalya takdim edilecek.



Bu yollar kapalı olacak


İstanbul'un en güzel doğa manzaralarına ev sahipliği yapan Beykoz'un uluslararası alanda tanıtımını da katkı sağlaması beklenen yarışların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için ilçedeki bazı yollar 08:00-15:00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. Beykoz'da yarış günü trafiğe kapalı olacak yol ve caddeler ise şöyle:


1.Kelle İbrahim Caddesi


2.Fevzi Paşa Caddesi


3.Ahmet Mithat Caddesi


4.Çayır Caddesi


5.Doğu Kapısı Caddesi


6.Anadolu Kavağı Caddesi


7.Macar Tabya Caddesi


8.Eğriboyun Caddesi


9.İncirli (Mirşah) Sokak


10.Mirşah Sokak Devamı


11.Cafer Baba Sokak


12.Fener Yolu Caddesi


13.Anadolufeneri Yolu Sokak


14.Kabakoz Yolu Caddesi


15.Fener Caddesi


16.Yüzyıl Caddesi


17.Dereboyu Caddesi


18.Kaynarca Yolu Sokak


19.Kalkandere Cad


20.Riva Caddesi


21.Muzice Caddesi


22.Paşamandıra Caddesi


23.Demirkapı Caddesi


24.Saniye İsmail Hanım Caddesi


25.Kılıçlı Caddesi


26.Aşağı Mahalle Caddesi


27.Şile Caddesi


28.Trabzon Caddesi


29.Serinsu Caddesi


30. Bozhane Yolu Sokak


31.Beykoz Yolu Caddesi


32.Dünya Caddesi


33.Seyri Caddesi


34.Polonezköy Sokak


35.Kazım Karabekir Caddesi


36.Şehit Cengiz Caddesi


37.Şehit Aziz Caddesi


38.Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi


39.Riva Yolu


40.Zerzevatçı Yolu Sokak


41. Elmalı Yolu Sokak


42.Kirazlı Yayla Yolu Caddesi


43.Birinci Dede


44.Beykoz Elmalı Yolu Caddesi


45.Mehmet Yavuz Caddesi


46. Şahinkaya Caddesi


47.Akbaba Caddesi


48.Maraş Caddesi


49. Karakulak Caddesi


50. Sırmakeş Caddesi

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