Beykoz'da bazı yollar Pazar günü kapalı olacak

Turkcell GranFondo İstanbul, 26 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılacak. Yurt içi ve dışından 2 bin sporcunun katılımı beklenen yarış dolayısıyla ilçedeki bazı cadde ve yollar trafiğe kapalı olacak.

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 2. kez gerçekleşecek Turkcell GranFondo İstanbul yarışında pedallar Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım için dönecek.

06.00-14.00 saatleri arası kapalı

Yarışların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için ilçedeki bazı yollar 06.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Pedallar barış için dönecek

Beykoz'un doğal, tarihi ve turistik parkurlarında koşulacak yarışta sporcular bu sene “Barış için pedallayacak”. Yarışmacılar ve onları destekleyenler, tüm dünyada savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım gönderebilmek için Kızılay ile birlikte oluşturulan fona katkı sağlayabilecek.

82 ve 40 km'lik zorlu parkur

Yarışın startı Beykoz Belediyesi önündeki Expo Alanı'ndan verilecek ve sporcular 40 km'lik Samsung Galaxy Parkuru ve 82 km'lik Suzuki Parkuru'nda ter dökecek.

Sporcular sahilden başladıkları yarışı, Anadolukavağı, Yoros Kalesi, Anadolufeneri, Kaynarca, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Cumhuriyetköy ve Polonezköy'ün yemyeşil doğasından geçerek yine Expo Alanı'nda tamamlayacak.

Zorlu etap tırmanma eğimiyle de dikkat çeken Turkcell GranFondo İstanbul, her kategoride kadın ve erkek sporcuların heyecanlı mücadelesine sahne olacak.

Yarışmada dereceye giren sporculara günün anısına çeşitli hediyeler, kupa ve madalya takdim edilecek.