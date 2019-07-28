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Beykoz'da bisikletli zabıtalar görevde

Beykoz Belediyesinin ilçe sakinlerinin, turist ve ziyaretçilerin huzuru için sahillerde görev yapmak üzere kurduğu bisikletli zabıta ekipleri göreve başladı.


İstanbul'un en uzun sahil şeridine sahip ilçesi Beykoz'da denetim artık bisikletli zabıta ekipleriyle sağlanacak, vatandaşlara eşsiz manzara ve sahilin tadını çıkarmak kalacak.


Beykoz Belediyesinin zabıta hizmetlerini ilçeye özgü, hızlı ve modern şekilde sunmak için başlattığı uygulamayla bisikletli zabıtalar her gün Çubuklu-Merkez sahili boyunca 11.00-02.00 ile 14.00-23.00 saatleri arasında devriye gezecek.


Zabıtalar sahil boyu yollarda, parklarda, mesire alanlarında sosyal yaşamı olumsuz etkilen kişi ve unsurlara karşı görev yapacak, gerekli durumlarda uyarıda bulunacak.


Sahilde satış yapmak isteyen seyyar esnafı, piknik alanlarında mangal ve semaver yakan kişiler de ekiplerin denetiminde olacak.


Zabıta memuru Metin Bulut, “Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'ın talimatı ile yeni kurulan bir ekibiz. İstanbul'un en uzun ve en güzel sahillerinden biri olan Beykoz Sahili'nde yürüyüş yolunda görev yapmaktayız. İşgallere mani olmak, vatandaşın huzurunu sağlamak için gün boyu bisikletli zabıta ekipleri göreve başında olacaktır” dedi.

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