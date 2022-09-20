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Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı

Beykoz’da bir camiye akşam saatlerinde giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak mahalleliye seslendi.

Beykoz'da bir camiye akşam saatlerinde giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak mahalleliye seslendi. Sesi duyan vatandaşlar camiye gelerek gençlere tepki gösterdi. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Beykoz'da Yuşa Türbesi'nin de bulunduğu camide meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi. Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.


Görüntülerde, bir grup vatandaşın camiye gelerek gençlere tepki gösterdiği görülüyor.

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