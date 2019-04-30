Beykoz'da cami tvaletleri ücretsiz oluyor

İlçedeki cami tuvaletleri ücretsiz hizmet verirken her kullanım sonrası temizlenecek şekilde hijyenik ve temiz olacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilk etapta ilçedeki 31 camide başlatılan uygulama için 51 kişilik temizlik ekibi kuruldu. Tuvalet ve abdesthanelerin temizlikleri haftanın 7 günü kesintisiz şekilde yapılırken, camilere gelen vatandaşlar ferah ve temiz bir görüntüyle karşılaşıyor.

Hizmette süreklilik için bazı camilerde 7/24 çift vardiya uygulanıyor.

AVM Standartlarında Temizlik

Beykoz Belediyesi camilerdeki tuvalet temizliği hizmeti kapsamında sabunluktan, tuvalet kağıdına, süpürgeden fırçaya gerekli tüm malzemeleri ücretsiz karşılıyor ve monte ediyor. Vatandaşlar cami tuvaletlerinde AVM tuvaletlerindeki kalite ve standartları bulabiliyor. Tuvaletler her kullanımdan sonra tekrar temizleniyor.

Başkan Murat Aydın: “Tuvaletler Bir Şehrin Aynasıdır”

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Ortaçeşme Merkez Camii'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kusursuz hizmet için talimat veren Başkan Murat Aydın:

“Tuvaletler bir şehrin aynasıdır. Beykoz doğal güzellikleri ve manevi dinamikleriyle maruf bir ilçe. İlçemizin değerlerine uygun olarak cami tuvaletlerinde temizlik seferberliği başlattık. Beykoz'um imajına da katkı sunacak. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluğu için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Temizlik seferberliğinin ilçedeki 120 camiyi kapsaması hedefleniyor.