Beykoz'da camilere belediye dokunuşu

Tuvalet, abdesthane, avlu ve şadırvanları daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda kullanabildiklerini söyleyen vatandaşlar ise başlatılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Beykoz Belediyesi, ilçedeki 137 caminin tuvalet, abdesthane, avlu ve şadırvanlarında temizlik seferberliği başlattı. Merkezdeki 37 camide 51 kişilik sabit temizlik ekibiyle haftanın 7 günü düzenli hizmet verilirken, uygulama sayesinde hem camilerdeki temizlik ve hijyen ön plana çıkıyor hem de vatandaşların hayatı kolaylaşıyor. Merkezdeki camilerin yanı sıra 15 kişiden oluşan 3 mobil ekip de haftalık periyotlarla diğer cami ve tuvaletlerin hijyenik ve bakımlı kalmasını sağlıyor. İlçe sakinlerinin memnuniyeti için 12 camide de çift vardiya uygulanıyor. Üstelik tüm bu hizmetler Beykoz Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

Dün Çavuşbaşı Mahallesi'ndeki Çavuşbaşı Merkez Camii'nde öğle namazı öncesinde yapılan temizlik hizmeti sırasında İhlas Haber Ajansı'na bilgi veren Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Hikmet Atay, “Şu an cami projemizle Beykoz olarak 137 camiye hizmet veriyoruz. Bu camilerin 37'sinde sabit personelimiz mevcut, 12'sinde çift vardiya, 25'inde tek vardiya olarak hizmet vermekteyiz. Geriye kalan 100 camimizin, kurmuş olduğumuz 4 adet mobil ekibimiz tarafından haftalık programa alınarak temizlikleri yapılıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın daha temiz ve steril ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak” dedi.

Yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren 60 yaşındaki Zihni Gedikoğlu, “Güzel hizmet var. Daha önce böyle bir hizmet görmüyorduk. Teşekkür ediyoruz belediyemize. Temizlikten memnunuz, belediyemizden de memnunuz” diye konuştu.

56 yaşındaki Celal Acar ise “Memnunuz, daha önce yoktu. Murat Aydın geldikten sonra bu hizmetler başladı. Arkadaşlar temizliyorlar. Her şeyimiz var. İlgi ve alakalarından memnunuz, teşekkür ediyoruz” dedi.