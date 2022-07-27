Beykoz'da çatı yangını alt kattaki daireye sıçradı

Beykoz'da bir binanın çatısında çıkan yangın alt kattaki daireye sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Çatı ve dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Beykoz Yenimahalle Sahra Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sararak alt katta bulunan daireye sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı ve dairenin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle binada yaşayan vatandaşlar sinir krizi geçirdi. Yangın mahallede büyük paniğe neden olurken mahalleli sokağa döküldü. Binadan alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.