Beykoz'da çöken istinat duvarının altında kalan araçlar kaldırıldı

Beykoz'da çöken istinat duvarının altında kalan 3 araç, iş makineleri ile olay yerinden kaldırıldı.

Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Adliyesi'nin bulunduğu yerleşkenin yakınındaki otoparkın istinat duvarı çöktü. Park halindeki 3 araç yıkılan duvarın altında kaldı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda büyük hasar meydana geldi. Duvarın altında kalan araçları çıkarabilmek için itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu. Önce olay yerine getirilen iş makineleriyle duvarın altına beton bloklar konuldu. Daha sonra duvar başka bir iş makinesinin yardımıyla askıya alındı. Bu sayede diğer iş makinesine bağlanan 3 araç, işlem her biri için ayrı ayrı tekrarlanarak çekildi. Araçların çekilişi kameralarca da kaydedildi.