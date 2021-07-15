Beykoz'da düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5'inci yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde o gece yaşananları unutturmamak amacıyla Beykoz Belediyesi de anma programı düzenledi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, emniyet mensupları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Program, sergi açılışının yanı sıra Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişinin gösterimiyle devam etti. Programda Seyfullah Kartal'ın şiir dinletisi ve Yücel Arzen de konser gerçekleştirdi. Törende 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması gerektiğine dikkat çekildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılanların duygulandığı görüldü.

Beykoz'da düzenlenen 15 Temmuz etkinliğine katılan Emrullah Usta, "Memleketimiz için o gün kara bir geceydi, şuanda bile o geceyi halen yaşıyorum, çünkü o gece ailemle beraber Kavacık'a gittik. Şu anda tüylerim diken diken. Türk milleti böyle durumlara geçit vermez, inşallah bir daha olmaz." dedi. Etkinliğe katılan Seyit Ali Alvacı ise, "O günlerde çok sıkıntı çektik ama bugün çok mutluyuz, bu güzel günleri gördüğümüz için şükürler olsun. Vatan ve millet geçilmez." dedi.