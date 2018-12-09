Beykoz'da eski 500 komando bir araya geldi

Beykoz'da 500 eski mavi bereli komando şehitler için bir araya geldi. Kayseri Zincidere 1'inci Komando Tugayı'nda 35-40 yıl önce askerlik yapan yüzlerce komando birbiriyle hasret giderirken, o anlar havadan da görüntülendi.

Tören Beykoz Belediyesi önünde 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan eski mavi berelilerin vatanın birliği ve bütünlüğü için daima göreve hazır olduklarına dair yemin etmesiyle başladı. Bir araya gelen komandolar arkadaşları ile hasret gidererek sohbet ettiler.

Anma programına Türkiye genelinden 500'e yakın eski komando katıldı. Meydanda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Bir araya gelen komandolar ise havadan görüntülendi. Mavi berelerini takan komandolar anma programının ardından tekne ile boğaz turuna çıktı.

36 yıl önce askerliğini Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda yapan Sadık Ali Uslu, “Kayseri Hava İndirme Tugayı birlik beraberlik içinde eski arkadaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Bu artık her yıl oluyor. Bundan sonra da artarak devam edecek. Her Türk asker doğar mantığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar iç güçleri, dış güçler bu kadar problem varken buradaki 58-60 yaş gurubu bu askerler bayrak, vatan için mücadele edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktadaki bizim bakışımız bu. Burada en fazla gurur veren hadiselerden bir tanesi de şu, bizi 20'li yaşlarda bu şekilde yetiştiren komutanlarıma da buradan teşekkür ediyorum” dedi.

İsmet Ayan ise, “Öyle bir birlikte askerlik yaptığım için çok mutluyum. Orası başka bir yerdir. Türkiye'de daha öyle bir birliği olduğunu zannetmiyorum. Tabi orada tanıdığımız eski arkadaşlarımızla karşılaştık burada. Halen oranın askeriymişiz gibi bir ruh hali içindeyiz. Eminim buradaki herkes aynı şeyi hissediyordur. Çok özel bir birliktir çok hatıraları vardır bizde” şeklinde konuştu.