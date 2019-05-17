Beykoz'da faciadan dönüldü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde iki katlı binanın birinci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken binadaki balkon duvarı yıkıldı.

Olay, Çiftlik Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın birinci katında doğalgaz sıkışmasından ötürü patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler apartman içerisinde ve çevresinde çalışmalara başladı. Patlama esnasında bina içerisinde bulunanların teravih namazında olmaları büyük bir faciayı önlerken, binadaki balkon duvarı yıkıldı. Yer yer çatlakların oluştuğu bina itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

"Maldaki kayıplar yerine konur"

Olay yerine gelen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bina sakinlerinden bilgi alırken vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Aydın, "Şükür can kaybımız yok, yaralanmamız yok şükürler olsun. Maldaki kayıplar yerine konulur. Dolayısıyla acı yaşanmamış olması büyük bir teselli bizler için" dedi.