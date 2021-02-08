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Beykoz'da fırtınada çınar ağacı yola devrildi

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz’da çınar ağacı devrildi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz'da çınar ağacı devrildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yola devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.


Akşam saat 20.30 sıralarında Anadolu yakasında etkisini gösteren şiddetli rüzgarda Kanlıca Mahallesi Mehmet Ali Birand Caddesi'nde bir çınar ağacı devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri caddeye devrilen ağacı kaldırarak yol kenarına bıraktı. Polis ekipleri de caddede güvenlik önlemi alarak, sürücülerin kontrollü geçişini sağladı.

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