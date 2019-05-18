Beykoz'da "Gönülden Gönüle İftar Buluşmaları"nda 2 bin kişi iftar yaptı

Beykoz Belediyesi'nin Polonezköy, Cumhuriyet ve İshaklı Meydanı'nda kurduğu "Gönülden Gönüle İftar Buluşmaları"nda 2 bin mahalleli ağırlandı.

Onbir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın bereketiyle dolan iftar sofralarına aileleri ve komşularıyla katılan mahalle sakinleri, Beykoz Belediyesi'nin masalarına dağıttığı taze fesleğen kokuları, ney dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ezanın ardından hep birlikte oruç açtı.

Katıldığı her mahallede masaları tek tek dolaşan Başkan Murat Aydın, mahalle sakinlerine katılımları için teşekkür ederek hayırlı ramazanlar diledi. Başkan Murat Aydın aileleriyle birlikte alana oruç açmaya gelen çocuk ve gençlerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

İftar sonrası konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “45 tane mahallemiz var. Ramazan ayı da bir ay ama biz bütün mahallelerimizde iftar sofraları açıyoruz. Bazı akşamlar birkaç yerde iftar sofrası açmış oluyoruz. bu akşam Polonezköy, Cumhuriyet ve İshaklı mahallelerimizde iftar sofraları kurduk. Polonezköy'de misafirlerimize hoş geldin dedik. Cumhuriyet Mahallemizde çorba ile iftarımızı açtık. Burada da yemeğimizi yiyeceğiz. Beykoz'ın Ramazan ayı boyunca yapılan bu iftar sofralarında belediye sadece organizasyonu yapıyor. Hayır sahipleri de ikramları sunuyorlar. Yani belediyenin parası ile yapılmıyor. Rabbim milletimize bol versin ve Rabbim hayırlı yollarda da harcamayı nasip etsin” dedi.