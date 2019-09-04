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Beykoz'da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz Anadolu Kavağı’nda İETT otobüsü alev alev yandı.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüste bulunan 15 kişi hızla dışarı çıkarılırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüsün yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Beykoz'da Anadolu Kavağı Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki bir İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Radyatör kısmında başlayan yangına şoför Selahattin Yıldız müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Radyatörden alevlerin yayıldığı yangın nedeniyle otobüsteki yolcular hızla tahliye edildi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken otobüs kullanılamaz hale geldi.


Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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