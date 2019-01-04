Beykoz'da ihtiyaç sahibi 400 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldı

Beykoz Belediyesi, çocuklara yönelik yardımlarına devam ediyor. Beykoz Belediyesi Sosyal Market'te bugün Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla ihtiyaç sahibi 400 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldı. Başkan Çelikbilek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın çocuklarla samimi sohbeti dikkat çekti.

Sosyal Marketten son derece memnun olduklarını belirten bir vatandaş, ''Başta Cumhurbaşkanımız ve devletimize teşekkür ediyorum. Daha öncelerinde böyle bir çalışma görmemiştik. Ancak sağ olsun belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor'' ifadelerini kullandı.