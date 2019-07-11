Beykoz'da iki gölete binlerce yavru sazan bırakıldı

Balıkçılığın sürdürülmesi ve balıklandırma çalışması kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İstanbul'un çeşitli göletlerine 109 bin adet sazan yavrusu bırakıldı. Beykoz'da Cumhuriyet Göleti ile İshaklı Göleti'ne yavru sazan balıklarının bırakılmasıyla, göletlerde balık popülasyonunu artırmak adına önemli bir adım atılmış oldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte balıkçılığın sürdürülmesi ve balıklandırma çalışması kapsamında, 2015'ten beri yürüttükleri projeyi bu sene de devam ettirdi. İstanbul genelinde 3 ilçedeki 8 gölette yapılan çalışmada toplam 109 bin adet sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı. Beykoz'da da yürütülen çalışmada, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberindekiler tarafından, Cumhuriyet ve İshaklı göletlerine binlerce sazan yavrusu bırakıldı. Göletlere yavru balıkların bırakılmasıyla hem balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması hem de balık popülasyonun artırılması hedefleniyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “2015'ten beri yaptığımız bir projenin bu seneki ayağını tamamladık. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizle sürdürülebilir balıkçılık için, denetim ve kontrollerin yanı sıra bu tür sosyal projelere de imza atıyoruz. Daha önceleri yine denizde terk edilmiş ağlarla ilgili çalışmalarımız oldu. 4.5 milyon metrekare alanı taradık, 170 bin metrekarelik ağ aldık oradan. Yine iç suları da unutmadık. Burada balıklandırma faaliyetlerini 2015'ten itibaren devam ediyoruz. Bugüne kadar 454 bin adet sazan yavrusunu göletlere bıraktık. Bu sene 3 ilçemizde 8 göletimize 109 bin adet sazan balığını bıraktık. Tabii bunun takibini de yapıyoruz. Az önce muhtarlarla yaptığımız görüşmelerde daha önce bıraktığımız balıkların 12-13 hatta 15 kiloya kadar ulaştığını ve balık popülasyonunda ciddi bir artış olduğunu sevinerek öğrendik. İshaklı ve Cumhuriyet göletlerinde balıklandırma yaptık, ayrıca Silivri ve Büyükçekmece göletlerinde de yavru sazan balığı bırakma işlemini gerçekleştirdik” dedi.