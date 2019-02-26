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Beykoz'da işyeri deposunun çatısı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayıp çöktü

Beykoz’da bir iş yeri deposunun çatısı, üzerindeki karların ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Beykoz'da bir iş yeri deposunun çatısı, üzerindeki karların ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken çatının altında o esnada kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti.


Beykoz'da geçtiğimiz Pazar günü, Çengeldere ile Polonezköy sapağı üzerinde bulunan bir iş yeri deposunun çatısı, üzerinde biriken ve eriyen karların ağırlığına dayanamayarak çöktü. İçerisinde seramik ve fayans malzemeleri bulunan deponun çöken çatısının altında o esnada kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayda maddi hasar meydana gelirken depo kullanılamaz hale geldi.

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